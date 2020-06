Entschädigung für 25 Millionen iPhone 4-Kunden

Kurz nach dem Verkaufsstart des iPhone 4 am 24. Juni 2010 in den USA machte der "Death Grip" die Runde, was schließlich in "Antennagate" mündete. Wurden bestimmte Teile des iPhone 4 mit der Hand umschlossen, wurde die Empfangsqualität schlechter, was auch zu Gesprächsabbrüchen führen konnte. In einer Massenklage gegen Apple wurden deshalb 18 einzelne Anklagen zusammengefasst, die dem US-Konzern vorwerfen, in Werbungen über die Qualität der Antenne des iPhone 4 falsch zu informieren, bzw. Informationen vorenthalten zu haben.

Jetzt wurde eine Einigung zwischen Apple und den Anwälten der Massenklage erzielt. Jeder iPhone-4-Käufer in den USA hat Anrecht auf eine Rückerstattung von 15 US-Dollar oder eine kostenlose Schutzhülle. Ob die User ausgenommen sind, die bereits eine kostenlose Schutzhülle über Apples eigenes Programm im Jahr 2010 bezogen haben, geht aus dem Bericht von Cnet nicht hervor.