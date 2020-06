Ende für analoges Sat-TV am Montag

Zum Umstellen ist es auch jetzt nicht zu spät: Die betroffenen Sender weisen seit geraumer Zeit auf die Problematik hin und erklären, was zu tun ist. Falls man betroffen ist, scheint auf der Teletextseite 198 von ARD, ZDF, ProSieben, RTL, SAT.1 und BR ein entsprechender Hinweis auf. Auch Info-Einblendungen im laufenden TV-Programm weisen auf die bevorstehende Abschaltung hin.



Betroffene müssen ihren analogen Satelliten-Receiver dann in den meisten Fällen gegen ein digitales Gerät tauschen - die Schüssel kann in der Regel behalten werden. Bei Anlagen, die älter als zwölf Jahre sind, muss auch die Empfangseinheit, das sogenannte LNB, getauscht werden. Die Fernsehgeräte, egal, ob gute alte "Röhre" oder Flatscreen, sind von der Umstellung nicht betroffen.



Um die österreichischen TV-Programme empfangen zu können, muss der digitale SAT-Receiver die grüne ORF-Digitalkarte der neuesten Generation unterstützen. Digitale Sat-Receiver kosten im Elektrofachhandel ab 30 Euro. Wer HD haben will, zahlt etwas mehr.