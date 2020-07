Ein Strauß für den Vogel

Vögel sind Feinschmecker: In freier Wildbahn finden sie Beeren aller Art, naschen Samen und Früchte je nach Saison, zupfen an verschiedenen Blättern und halten sich an Zweigen schadlos. Die Natur stellt ihnen meist ein üppiges Speisesortiment bereit.

"Es gibt ein sehr reiches Angebot an Futterpflanzen, das auch für heimische und exotische Arten daheim gesammelt oder angebaut werden kann", sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Vogelhalter: "Jeder sollte sich die Mühe machen, zumindest einige Pflanzen kennenzulernen." Schließlich gilt es nicht nur, die Tiere mit Futtermischungen aus dem Zoofachhandel satt zu bekommen. Gepflückte Nahrung bietet den Vögeln auch Abwechslung und Beschäftigung.

Die Expertin erklärt, welche grüne Kost goutiert und wie sie am besten beschafft und verarbeitet wird. Wer einen Ausflug ins Futterparadies unternimmt, hat einen Kunststoffbehälter mit Deckel dabei. Darin können schnell welkende Pflanzen schonend verpackt und bis in die Küche relativ frisch gehalten werden. Mit einem Faden lassen sich Kräutersträuße binden. Und in Folge zum Trocknen aufhängen. Die dünne Schnur sollte also bei der Grünzeug-Jagd nicht fehlen.