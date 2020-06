Ein Kosmos im Kopf, den niemand versteht. Noch nicht

Auch Yuste träumt davon – der Neurologe ist einer der Initiatoren des von US-Präsident Barack Obama groß angekündigten Drei-Milliarden-Dollar schweren Brain Activity Map Projects: „Hier wollen wir Techniken entwickeln, mit deren Hilfe wir die Aktivität jeder einzelnen Nervenzelle im Gehirn messen können.“ Mit dem visionären Ziel, eine gigantische Karte der gesamten Hirnaktivitäten des Menschen erstellen zu können. Trotzdem der Wettlauf zum Gehirn begonnen hat, müssen sich die Wissenschaftler noch ein wenig bescheiden: „Natürlich werden wir klein anfangen. Erst in Würmern, später in Zebrafischen, schließlich im Gehirn von Mäusen oder gar Menschen.“

Was aber ist so faszinierend am menschlichen Denkorgan?

Für den Neuropsychologen Rainer Bösel – Psychoanalytische Hochschule Berlin – beginnt dessen Faszination bereits im Mutterleib, beim werdenden Menschen: „Da ist die große Zahl an Schaltstellen, von denen jede einen kleinen Prozessor darstellt und deren Zahl im Bereich von zweistelligen Zehnerpotenzen liegt. Während der vorgeburtlichen Entwicklung entstehen davon etwa 40.000 – und zwar durchschnittlich jede Sekunde.“

Das Gehirn – ein Wunderwerk? Ja, meint Jürgen Sandkühler, Leiter des Zentrums für Hirnforschung in Wien: „Obwohl ich ein naturwissenschaftlich orientierter Forscher bin, würde ich das Gehirn und die Leistungen, die es erbringen kann, eher als ein Wunder bezeichnen als ein naturwissenschaftlich zu beschreibendes Organ. Wenn man sich vorstellt, dass es aus etwa 10 hoch 11 Nervenzellen besteht, die eine Million Verbindungen miteinander machen und sich überlegt, dass dieses hochkomplexe Gebilde veränderbar – also nicht statisch – ist, dann ist das ein Wunder, das wir besser verstehen wollen. “

Für den Neurowissenschaftler Peter Jonas vom Institut of Science and Technology in Klosterneuburg, ist die gigantische Geschwindigkeit des Gehirns ein weiterer nennenswerter Aspekt: „Es ist beeindruckend, dass manche Signal-Prozesse in Tausendstelsekunden ablaufen, obwohl sie aus zahlreichen physikalischen und chemischen Teilschritten bestehen.“