Ein Hoch aufs Ross

Broschüre Der Verein „Tierschutz macht Schule" hat ein neues Unterrichtsheft herausgebracht: „Tierprofi – Pferde. Von Pferden in der Menschheitsgeschichte über Wildpferde heute bis zum Tierschutz für Pferd und Esel" richtet sich auf 44 Seiten an Schüler der 3. bis 7. Schulstufe. Zum Lesen, Ausfüllen und mit Quiz.

Kostenlose Bestellung (zuzüglich Porto) unter 01 / 876 91 27 bzw. über www.tierschutzmachtschule.at

Workshop Der Tiergarten Schönbrunn bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein „e.motion – Equotherapie" den Workshop „Pferdeflüstern" an. Speziell ausgebildete Tiere ermöglichen einen Dialog zwischen Zwei- und Vierbeiner. Inklusive Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung und Theorien zur Kommunikation. Der nächste Kurs für Erwachsene findet am 23. August um 16 Uhr statt. 1,5 Stunden kosten pro Person 49 Euro plus Zoo-Eintritt.