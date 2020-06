Ei entkochen für die Krebsforschung

Der Biochemiker Gregory Weiss wusste sicherlich um die Koketterie, als er nun verkündete: “Ja, wir haben einen Weg erfunden, ein Hühner-Ei zu entkochen.” Aber auch Forscher dürfen lustig sein, selbst wenn sie als Leiter der chemischen, molekularbiologischen und biochemischen Forschung an der University of California Irvine Regierungsgelder managen. Diese Forschung wird von der US- und der australischen Regierung finanziert.

Was nun klingt, als ob diesen Forscher langweilig gewesen wäre, fällt in den Bereich der wichtigen Grundlagenforschung. Oft führen banal wirkende Erkenntnisse wie diese zu großem Nutzen. Ein Beispiel: Newton saß unter dem Baum und erkannte, dass ein Apfel gerade nach unten fällt. Das führte zur Erforschung der Schwerkraft.