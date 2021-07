Dieser Hund fährt jeden Tag allein Bus

Alles begann damit, dass Eclipse mit ihrem Herrchen Jeff Young eines Tages an der Bushaltestelle nahe ihrem Zuhause auf den Bus wartete. Als dieser kam, war Young noch nicht mit seiner Zigarette fertig. Eclipse stieg also allein ein - und an der richtigen Haltestelle auch wieder aus. Seither weiß der Besitzer, dass er sich keine Sorgen um seinen Vierbeiner machen muss und sich vor dem Spaziergang ruhig etwas länger Zeit lassen kann.

Mittlerweile hat Eclipse sogar ihre eigene Facebook-Seite. Und obwohl einige Mitarbeiter des städtischen Verkehrsbundes die Hündin lieber an der Leine sehen würden, dürfen Busfahrer in Seattle eigenmächtig entscheiden, ob und wie sie Hunde transportieren.