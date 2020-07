eCall für Motorradfahrer vorgestellt

Die Björn Steiger Stiftung, Deutsche Telekom, Bosch Sicherheitssysteme und der Motorradhelm-Hersteller Schuberth entwickelten gemeinsam das System "Schuberth RiderEcall". Die Hardware dafür besteht aus zwei Teilen. Ein Sensor sitzt auf der Rückseite des Motorradhelms und ist per Funk mit einer Einheit am Motorradlenker verbunden. Sollte es zu einem Unfall kommen, schickt die Lenkereinheit automatisch seinen per GPS ermittelten Aufenthaltsort per SMS an die Notrufzentrale der Björn Steiger Stiftung.



Befindet sich der verunglückte Motorrad-Lenker im Umkreis von drei Metern neben seinem Fahrzeug, kann die Notrufzentrale eine Sprechverbindung über Mobilfunk mit ihm aufbauen. Sollte dies nicht gelingen, werden sofort die lokalen Rettungskräfte alarmiert. Die Mitarbeiter der Notrufzentrale sind mehrsprachig versiert und können so auch mit ausländischen Rettungskräften kommunizieren. Der Motorradlenker kann zusätzlich vorab eine digitale Notfallakte hinterlegen, die den Rettungskräften im Ernstfall übermittelt wird. Das ganze System soll im Jänner 2013 aktiv werden.