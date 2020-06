Drei-Orange-Übernahme könnte scheitern

Laut Wettbewerbskommission soll der Verkauf der Billigtochter von Orange an A1 einer "vertiefenden Prüfung" unterzogen werden, was auf eine Ablehnung hindeutet, wie die "Presse" berichtet. Laut einem Schreiben der Kommission an die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) sei es bedenklich, wenn Österreichs größter Mobilfunkbetreiber die Billigsparte mit rund 750.000 Kunden übernehme. Dieser Verkauf ist eine der Grundbedingungen für den gesamten Orange-Drei-Deal,wie auch Drei-CEO Jan Trionow bereits mehrmals angab. Bereits in der Vergangenheit haben österreichische Wettbewerbshüter immer wieder Bedenken gegenüber dem Zusammenschluss angemeldet.