Donauinselfest wird videoüberwacht

Am Freitag beginnt in Wien das dreitägige Donauinselfest. Dieses Jahr kommt dabei zum zweiten Mal ein Videoüberwachungssystem von Netavis und Kapsch zum Einsatz. An strategisch wichtigen Punkten wie den Zu- und Abgängen zu den U-Bahn- und Straßenbahn-Linien sowie auf den großen Wegen zwischen den Hauptbühnen werden insgesamt 27 Full HD-Kameras installiert sein.



Die Bilder werden dabei live in die Sicherheitszentrale am Gelände übertragen, in der Polizei, Feuerwehr, Rettung sowie das für die Sicherheit und Ordnung des Open Air Festivals zuständige Personal die Besucherströme mitverfolgen können. "Die Sicherheitskräfte erhalten so ein Gesamtbild über die Besucherströme in Echtzeit und können rasch lenkend eingreifen", so Antonio de Vall, Leiter der Business Unit Facility Solutions bei Kapsch BusinessCom.