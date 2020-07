Disney erforscht 3D-gedrucktes Spielzeug

Der Unterhaltungskonzern Disney erforscht die Möglichkeiten von 3D-Druck im Zusammenhang mit Spielzeug. Ein neues Dokument enthüllt vor allem Entwicklungen bei der Beleuchtung von Spielfiguren. Dabei werden etwa dünne Röhren innerhalb eines Plastik-Körpers fabriziert, durch welche sich Licht in unterschiedliche Formen verzweigt, ähnlich einem Pixel-Display. Mit schichtweisem Druck seien solche Resultate wesentlich einfacher und günstiger herzustellen als mit herkömmlichem Zusammenfügen von Einzelteilen.



"Wir sehen eine zukünftige Welt, in der interaktive Geräte gedruckt anstatt zusammengebaut werden. Eine Welt, in der ein Gerät mit aktiven Komponenten als einteiliges Objekt kreiert wird, und nicht als Hülle, die Leiterplatten und individuell zusammengestellte Teile enthält", schreiben die Forscher von Disney Research und der Carnegie Mellon University.