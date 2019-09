Dirndl-Tausch: Heimat, bunte Heimat

Constanze Kurz:

Die Salzburgerin (41) hat die Geschicke des Familienbetriebes Hanna-Trachten übernommen und auch in Wien-Neubau, in der Karl-Schweighofer-Gasse 8, ein Maß- atelier eröffnet. Die Designerin hat in den letzten 15 Jahren für namhafte, internationale Modehäuser in Deutschland und China gearbeitet und auch schon exklusive Trachtenkollektions-Entwürfe für Karl Lagerfeld und Tommy Hilfiger gezeichnet. Constanze Kurz designt auch

Barbara Alli:

Die 37-jährige Sängerin, Tänzerin und Designerin wurde in Ghana geboren, wuchs in Nigeria auf und lebt seit 2004 in Wien. Aktuell führt Barbara Alli eine Mode-Boutique auf der Wiedner Hauptstraße 25 im 4. Bezirk. Seit Jahren tritt sie auch als Sängerin auf und kreierte ihren eigenen Stil „Afro Pop“. Ihre neue Dirndl-Kollektion präsentiert sie am 30. September und am kommenden Sonntag ist sie auf „Sat1“ als Kandidatin bei der Castingshow „Voice of Germany“ zu sehen.