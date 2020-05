Größter bekannter Raubsaurier jagte im Wasser

"An diesem Tier zu arbeiten, war wie einen Außerirdischen zu studieren. Er ist anders als alle Dinosaurier, die ich zuvor gesehen hatte", staunte Ibrahim laut einer Mitteilung der National Geographic Society. Demnach verlagerte der lange Hals den Schwerpunkt des Körpers so weit nach vorne, dass Spinosaurus im Gegensatz zu anderen Raubsauriern auf vier statt auf zwei Beinen lief. Dies habe aber die Bewegung im Wasser vereinfacht.

Auffällig ist auch der Unterschied zwischen den Vorder- und Hinterläufen. Vorne trug Spinosaurus lange gebogene Klauen, während er sich mit den flachen Hinterfüßen gut im Wasser fortbewegen konnte, schreiben die Forscher. Dank lose verbundener Knochen konnte er sich mit einem flexiblen langen Schwanz zusätzlich antreiben.

An das Leben im Wasser angepasst waren auch die kleinen Nasenlöcher, die auffällig weit hinten im Schädel lagen. So konnte das Reptil auch dann atmen, wenn der Kopf weitgehend unter Wasser war. Ähnlich wie bei Krokodilen erlaubten es Fühler an der Schnauze zudem, Bewegungen im Wasser wahrzunehmen.