Dieser Mann mit Hirntumor besuchte Geistheiler in aller Welt

Sicher John of God, aber auch William Nonog, ein philippinischer Heiler, der an mir blutige Operationen durchgeführt hat. Er hat angeblich so eine göttliche Energie in seinen Händen, dass sie durch die Bauch- oder Schädeldecke eindringen, Energiebahnen befreien, Tumore herausnehmen können usw. Danach war ich zwei Monate so fit wie seit 20 Jahren nicht mehr. Mein Körper war wie generalsaniert, ich konnte jeden Tag Sport machen, nichts hat wehgetan, ich bin jeden Morgen um fünf Uhr voller Energie aufgewacht.

Hatten Sie keine Angst?

Doch, und wie. Er arbeitet ohne Narkose und Antiseptikum, das heißt, es müsste eigentlich reihenweise Blutvergiftungen geben – gibt es aber nicht. Das ist für unseren Verstand völlig unbegreiflich.

Dennoch haben Sie sich darauf eingelassen. Warum?

Wenn man sich nicht darauf einlässt, braucht man gar nicht hinzugehen. Das ist das Schwierige, gerade bei uns westlich sozialisierten Menschen. Wenn man, so wie ich, in einer Notsituation ist, geht man einen Schritt weiter. Wäre ich als Journalist unterwegs gewesen, hätte ich gesagt, Stopp, das ist ja lächerlich. Ich bin froh, dass ich nicht so schnell mit meinem Urteil war.

Es gab auch negative Erfahrungen.

Einer hat behauptet, dass er einen Röntgenblick hat. Er meinte etwa, mein Knie sei lädiert. Keine 10 Prozent haben gestimmt. Aber auch er hat seine Kundschaft – weil er es schafft, den Leuten Hoffnung zu geben.

Wie erklären Sie sich den enormen Zulauf, den Alternativheiler haben?

Ich glaube, dass es teilweise daran liegt, dass man sich in der Schulmedizin nicht verstanden fühlt, weil dort nur auf Rationalität geachtet wird. Man hat fünf Minuten ein Gespräch mit dem Arzt, der sagt, was zu tun ist und nicht zuhört, was man zu sagen hat. Natürlich sind nicht alle so, aber man spürt, dass man teilweise nicht ernst genommen wird. Alternativmediziner machen genau das: Sie befriedigen die emotionalen Bedürfnisse.

Viele Heiler führen auf ihren Homepages vollbrachte Wunder an. Haben Sie dafür eine Erklärung?