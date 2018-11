Diese Wunschzettel von Altersheimbewohnern gehen zu Herzen

Bewegende Wunschbriefe

Aber alles von Anfang an: Die Postings einer 49-jährigen Deutschen werden derzeit auf Social Media rauf und runter gereicht. Zu Wochenbeginn teilte sie eine Handvoll handgeschriebener Wunschbriefe auf Twitter. Bei den Briefen handelt es sich um Wunschkarten von Menschen aus dem Altersheim.

Petra Lehmann, so der Name der Münchnerin, wurde durch den sogenannten "Wunschbaum" auf die Nachrichten aufmerksam. Das berichtet unter anderem das Magazin Stern. Lehmann arbeitet ehrenamtlich als Vorsitzende für den gemeinnützigen Verein "Heimatstern", der sich für Bedürftige, Obdachlose und Geflüchtete einsetzt. In der Weihnachtszeit beteiligt sich die Organisation jedes Jahr traditionell an einer gemeinnützigen Weihnachtsbaum-Aktion im nahegelegenen Dachau.

In einem Geschäft in der Stadt können Menschen Wunschzettel an einen Baum hängen. Kunden steht es frei, sich einen der Zettel vom Baum zu nehmen und den notierten Wunsch zu erfüllen.