Die totale Überwachung: Amazons neuer Supermarkt im Test

Fazit: Es funktioniert einfach

Abseits der Datenschutzbedenken ist es dennoch erwähnenswert, wie gut Amazon Go funktioniert. Bei mehreren Einkäufen an zwei Standorten in San Francisco hat das System immer alles genauso abgerechnet, wie es genommen wurde. Mehrere bewusst aufgegriffene und wieder zurückgestellte Artikel wurden gleichzeitig korrekt nicht verrechnet. Insgesamt fühlt sich die Nutzung durchaus wie ein Stück Zukunft des Einkaufens an.

Die Aussicht auf keine Schlange an der Kasse motiviert auch tatsächlich, mal schnell das Geschäft aufzusuchen und sich im Vorbeigehen ein Getränk oder einen Snack zu holen. Das ist zwar schlecht für die eigene Geldbörse, aber natürlich gut für den Händler.

Bei aller Bequemlichkeit bleibt dennoch ein etwas mulmiges Gefühl. Es ist kein behagliches Gefühl, wenn theoretisch jeder Schritt und jeder Handgriff potenziell zu Marketingzwecken analysiert und ausgewertet werden könnte. Auch ein Versprechen seitens Amazon

Ob oder wann Amazon die Supermarktkette auch international ausweitet, ist aktuell noch unklar. Inwieweit Amazon Go in Europa aufgrund der teilweise strengeren Datenschutzbedingungen als in den USA überhaupt jemals starten wird, ist ebenfalls aktuell noch schwer abschätzbar.