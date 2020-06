Die Geschichte von der verlorenenTochter

Heimkommen. Ankommen. Die unglaubliche Geschichte, die damit verknüpft ist und mit der sich Seymann – Winzerin und Künstlerin – an diesen Wintertagen konfrontiert sieht, klingt nach einem Hollywood-Schinken. Es ist die Geschichte vom Suchen und Finden einer Liebe, die über Kontinente hinweg hielt. Es ist die Geschichte vom Suchen und Finden von Wurzeln – die einer ruhelosen Frau erstmals in ihrem Leben das Gefühl gibt, geborgen zu sein. Und es ist nicht zuletzt eine Geschichte unerschütterlichen Glaubens. Eines Vaters, der die Hoffnung nicht aufgab, seine verlorene Tochter zu finden.

Man schreibt das Jahr 1955. Vural Akinci, türkischer Kampfpilot – Typ Erol Flynn – ist in Mississippi stationiert. Als einer von acht anderen Männern, die für eine Ausbildung in den USA ausgewählt wurden. Die Piloten bleiben zwei Jahre lang im Land. Während dieser Zeit lernt Akinci James Lee kennen. Der introvertierte Kollege ist als Offizier der US-Luftwaffe viel außer Landes. Und er ist verheiratet – mit der hübschen Mary.

Während James in Japan weilt, verlieben sich Mary und Vural ineinander und verbringen unvergessliche Tage zusammen. Man tanzt zu Big-Band-Sound, von Louis Armstrong oder Jimmy Dorsay – sie werden ein Paar. Beide träumen sie. Davon, dass sich Mary von James trennen und Vural in die Türkei folgen würde. Denn nach zwei Jahren in den USA muss er zurück in sein Land, um zehn Jahre zu dienen. Vural – ebenso verheiratet und Vater eines Sohnes – lässt sich scheiden. Einer gemeinsamen Zukunft steht – fast – nichts mehr im Wege. Am letzten Tag in den USA – vor Vurals Abflug nach Europa – lässt er sein Auto im Hafen von New York Richtung Europa verschiffen. An seiner Seite – Mary. Und das "unsichtbare" Dritte: die ungeborene Nancy, als Frucht ihrer Liebe. Mary weiß es, Vural ahnt es.