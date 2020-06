Als das Sparen noch froh machte

.... die ersten keramischen hohlen Spargefäße schon in griechischen Stadtstaaten bekannt waren? Bei den Römern gab es dann die Aulula, ein kleines birn- oder brustförmiges Keramikgefäß, welches auf der Drehscheibe gefertigt wurde. Beim Brutus! Die Aulula musste brutal zerschlagen werden, um an den Inhalt ranzukommen.

... die Zunfttruhen des Mittelalters als Vorbild für heutige Sparbehelfe zu sehen sind? In der Barockzeit dienten die Spargefäße als Zierde, angelehnt an das chinesische Porzellan; im Biedermeier waren sie mit diversen Sinnsprüchen versehen.

... erste mechanische Sparbüchsen gegen 1870 aus Amerika nach Europa importiert wurden. Die Spielzeugindustrie lieferte wenig später die ersten Spardosen.

... die Erste Bank tatsächlich die Erste Sparkasse in Österreich war? Sie wurde im Jahr 1819 von einem Pfarrer in Wien-Leopoldstadt gegründet und hatte daher nicht zuletzt soziale Hintergründe: Die Wiener und Wienerinnen sollten die Möglichkeit haben, Geld zur Seite zu legen, um in Härte- und Notfällen einen Polster angespart zu haben. Die Eröffnung fand am 4. Oktober 1819 zum Kaisergeburtstag in der Kirche in der Leopoldstadt statt.