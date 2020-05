Wenn das Fell stumpf wird

Diabetes betrifft überwiegend Hunde. Eine Autoimmunerkrankung zerstört die Zellen ihrer Bauchspeicheldrüse. Meist ist die Ursache erblich bedingt. Katzen leiden im Vergleich seltener an der Stoffwechselkrankheit. Bei ihnen verursacht in erster Linie eine Insulinresistenz im Gewebe die hohen Blutzuckerwerte. Die Gene spielen auch bei ihnen eine größere Rolle als Übergewicht, falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Bei Jungtieren kommt Diabetes äußerst selten vor, betroffen sind vor allem Haustiere ab fünf Jahre. „Die Untersuchung von Blut und Harn sowie ein Ultraschall des Bauchraums sind notwendig, um andere Krankheiten ausschließen zu können“, sagt der Experte aus dem KURIER-Tiercoach-Team.

Steht fest, dass der Vierbeiner an Diabetes leidet, erstellt der Tierarzt einen Behandlungsplan: „Die richtige Einstellung funktioniert in der Regel innerhalb von zwei Tagen. Bei vorherigen Entgleisungen ist jedoch oft eine stationäre Aufnahme notwendig“, sagt der Zoodoc. Der Blutzuckerspiegel wird in dieser Phase vier Mal am Tag gemessen, die richtige Insulin-Dosis für zwei Therapien pro Tag bestimmt. „Die Tiere lassen sich die Injektion gefallen, 95 Prozent spüren sie nicht. Im Genick ist ganz viel Haut“, sagt Voracek. Die Mengen des für die Veterinärmedizin entwickelten Hormons sind gering, die spitzen Nadeln oft im Doppelpack erhältlich – eine zum Aufziehen, eine zum Verabreichen. Relativ neu am Markt ist ein Pen zur Gabe des Antidiabetikums.

Der Ausgleich des Insulinmangels ist nur ein Teil der Behandlung. „Ebenso wichtig ist die konstante Zufuhr von Broteinheiten“, sagt der Zoodoc. Vierbeiner müssen einen strengen Ernährungsplan einhalten. Tierfutterhersteller bieten dafür ausgewogene Mischungen an, die hochwertige Inhaltsstoffe enthalten, den Blutzuckerspiegel aber nicht erhöhen. „Wird die Diät nicht durchgezogen, führt das langfristig zu gefährlichen Gefäßschäden“, warnt Voracek.