Menstruationszelte auf deutschen Festivals sollen Stigma brechen

Red-Tent-Bewegung

Angelehnt ist die Idee der Menstruationszelte an eine Tradition der Urvölker. Wie die taz berichtet, trafen sich Frauen einst während ihrer Regel in einem Zelt, um ihre Göttin zu feiern. Daraus entstand vor rund 20 Jahren die Red-Tent-Bewegung, ausgehend von dem Roman "The Red Tent" von Anita Diamant. Darin wird die Geschichte der biblischen Figur Dina erzählt, die in einem roten Zelt aufgenommen und umsorgt wird, nachdem sie vergewaltigt worden war. Inspiriert von diesem Roman werden heute in Städten auf der ganzen Welt Frauenzirkel veranstaltet, in denen sich Frauen solidarisieren.