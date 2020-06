Glückliche Hühner helfen psychisch Kranken

Das Hühnermobil ermöglicht nicht nur artgerechte Tierhaltung. Es trägt auch etwas zum Glück von Menschen bei, die aus der Bahn geworfen wurden: Für vier Werkstattbeschäftigte mit psychischen Erkrankung sind die Hühner Lebensinhalt. "Die Beschäftigung in unserer Bio-Landwirtschaft ist ein ganz toller und abwechslungsreicher Arbeitsplatz", hält Gronmaier fest: Die Männer, die landwirtschaftliche Erfahrungen mitbringen, kümmern sich "sehr verantwortungsvoll und selbstständig" um die Hühner.

Dass die Auseinandersetzung mit Tieren Menschen in Ausnahmesituationen helfen kann, ist wissenschaftlich längst belegt. Es müssen nicht immer Therapiehunde oder -Pferde sein. Offensichtlich tun auch Vögel gut. "Die Patienten können sich in ihrer Arbeit mit einbringen, haben eine Identifikation mit ihrer Aufgabe, mit der Natur und natürlich mit den Hühnern und den erzeugten Eiern", sagt Gronmaier in Bezug auf die Hühnerhalter.