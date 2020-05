"Gerda Gelse" wurde prämiert

Nach 35 Jahren geht der Deutsche Jugendliteraturpreis wieder an einen österreichischen Verlag. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde das Buch "Gerda Gelse. Allgemeine Weisheiten über Stechmücken" von der Wiener Kindergartenpädagogin Heidi Trpak (Text) und der Berlinerin Laura Momo Aufderhaar (Illustration) mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Sachbuch ausgezeichnet -entstanden noch im Wiener Dom-Verlag, seit April diesen Jahres im Tyrolia Verlag.

Damit ist zum ersten Mal nach 35 Jahren ein Buch aus einem österreichischen Verlag prämiert worden. "Das in jeder Hinsicht gelungene Werk" - so die Jury - ist übrigens für beide Künstlerinnen das Erstlingswerk und ist in Zusammenarbeit zwischen dem Wiener Dom-Verlag/Tyrolia-Verlag, der St. Nikolausstiftung, Trägerorganisation von über 80 Kindergärten und Horten in Wien, und dem Kinderbuchhaus von Renate Habinger entstanden. Heidi Trpak ist Kindergartenpädagogin in der St. Nikolausstiftung - der Zusammenschluss aller Wiener Pfarrkindergärten. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr eine noch unbekannte Illustratorin für die Zeichnungen eines Kinderbuches zu beauftragen. Dieses Engagement wurde jetzt belohnt.