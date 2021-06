Der Weg braucht kein Ziel

Vielleicht sucht eine Gesellschaft immer den Ausgleich. Wenn sie vermehrt im Sitzen arbeitet, verbringt sie mehr Freizeit gehend? Wenn der Alltag Menschen zunehmend antreibt, gehen sie zur Erholung bewusst langsamer? Wenn das meiste Tun dem Erreichen eines Zieles dient, sehnt sich das Individuum dann mehr nach dem Weg?

Es wäre eine Erklärung für das Phänomen, warum der Trend zum grundlosen Gehen seit 20 Jahren nicht enden will. Er äußert sich in der neuen Liebe zum Spazieren, in einer überblähten Nordic-Walking-Industrie, in einer steigenden Zahl an Trekking- und Pilger-Angeboten. Die deutlichste Spur hinterlässt er aber im ungebrochenen Wanderboom.