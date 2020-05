Der Kuckuck und der Peilsender

Zwei Guira-Kuckucke sind Anfang November 2005 im Zoo Berlin geschluepft und wurden am Dienstag, 15. November 2005, der Presse vorgestellt. Die Tiere leben in Suedamerika, (AP Photo/Fritz Reiss) - - - Two very young Guira cuckoos hatched out in the Berlin Zoological garden in the first days of Nov. 2005 and were shown to the press Tuesday, Nov. 15. 2005. Guira cuckoos live in South America. (AP Photo/Fritz Reiss)

© Bild: Deleted - 390321