Der "Katzenmann von Aleppo" rettet Streuner in Syrien

Kurze Zeit später floh er, wie so viele Syrer, aus Aleppo ins benachbarte Idlib. 170 Tiere habe er zeitweise in Aleppo versorgt. „Ich habe es geschafft, 22 von ihnen herauszubekommen“, sagt Alaa. In Plastikkästen, umgebaut zu Käfigen, wurden die Tiere aus dem Kampfgebiet gebracht.

Doch Idlib, das letzte große Rebellengebiet nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg, ist alles andere als ein sicherer Ort. Erst in den vergangenen Tagen nahmen die Angriffe wieder zu.

Spenden

Mit Spenden und Einnahmen aus dem Verkauf eines Buches über seine Arbeit hat er in der Stadt Idlib und dem Ort Kafr Naha unter anderem die Katzenheime aufgebaut. In Kafr Naha gehöre mittlerweile auch ein Waisenhaus, ein Spielplatz und ein Gesundheitszentrum für Kinder dazu, erzählt er: „Die größten Verlierer des Kriegs in Syrien sind die Kinder und Tiere. Deswegen werde ich ihnen weiter helfen.“