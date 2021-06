Der indiskrete Blick in die Weltgeschichte

Salzburg

Friedrich August III.

Die Habsburgerin Luise von Österreich-Toskana, geboren 1870 in, wurde mit Königvon Sachsen vermählt, in dessen frömmelnder Familie sie aber nie Fuß fassen konnte. Sie brannte 1902 mit dem Hauslehrer ihrer Kinder durch, was einen "unerhörten Skandal auslöste". Die Affäre endete bald, doch Luise fand Ersatz in Person des Geigers Enrico Tuselli. Signora Tuselli hatte ein Problem: Sie hat als Adelige nie gelernt, einen Haushalt zu führen. Ihre Geschichte endete traurig, sie starb verarmt.

Mancher mag nun die Nase rümpfen und den Blick in die Privatgemächer als unwissenschaftlich abtun. Einen Vorteil hat er allerdings – Blut ist in den "Bettgeschichten" nur selten geflossen.