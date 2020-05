Der dunklen Materie auf der Spur

Die Jagd nach Higgs hat die Physik wieder ins Gespräch gebracht. CERN-Generaldirektor Rolf-Dieter Heuer erinnert das neu erwachte Interesse an seiner Disziplin an die 1920er-Jahre und die Relativitätstheorie Einsteins.



KURIER: Herr Direktor Heuer, sie sprechen heute von Higgs-artigen Teilchen. Was wurde am 4. Juli 2012 am Cern gefunden?

Heuer: Wir haben ein neues Teilchen gefunden, das im Wesentlichen alle Eigenschaften hat, die wir von Higgs erwarten. Ein Kriterium, das wir in den kommenden Monaten noch untersuchen, ist sein Eigendrehimpuls. Higgs ist das einzige Teilchen, das den Spin null haben muss, damit das Modell stimmt. Es wäre das erste und einzige Teilchen, das keine Richtung hat. Das ist das spannende, das unterscheidet Higgs von allen anderen.



Hat sich Ihr Leben seither verändert?

Ich werde zu mehr Vorträgen eingeladen, als ich halten kann. Aber das ist positiv. Der 4. Juli, das war ein toller Tag, nicht nur für die Teilchenphysik, für die Wissenschaft allgemein. Zuletzt wurde in den 1920er-Jahren so viel über Physik gesprochen, damals hat die Leute Einsteins Relativitätstheorie fasziniert. Die Menschen haben das Gefühl, da ist was dran, das erklärt, wie Dinge im frühen Universum zustande gekommen sind.



Der nächste Schritt führt sie am LHC an den Rand des physikalischen Weltbildes, wann wissen wir Näheres über Dunkle Materie?

Wenn wir Glück haben und Dunkle Materie aus Teilchen besteht, dann müsste uns am Cern der Nachweis 2015 oder 2016 gelingen.

Zur Person

Überall, wo Rolf-Dieter Heuer derzeit über die Entdeckung des Higgs-Bosons (gerne auch Gottesteilchen genannt) berichtet, sind die Säle voll. Der Deutsche, Jahrgang 1948, ist gebürtiger Schwabe, Physiker und als Generaldirektor von CERN in der Schweiz, Chef von 6500 Wissenschaftlern. Als Charakterzug nennt er die beständige Suche nach Neuem und hält es mit Goethes Faust: Erforschen, was die Welt im Innersten zusammenhält.