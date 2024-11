Der 19. November: Ein astrologisch besonderer Tag

Ein bedeutendes astrologisches Ereignis steht am 19. November bevor, wenn Pluto in das Wassermann-Zeichen wechselt und bis 2043/44 dort bleibt. Diese Transformation eröffnet uns die Möglichkeit, tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen zu erleben und den Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung zu spüren. Es ist eine wunderbare Zeit, um alte Strukturen hinter uns zu lassen und Platz für neue Ideen zu schaffen. Die Frage, was uns einzigartig macht, wird besonders wichtig. Zukünftig geht es darum, unsere persönliche Frequenz zu leben und zu stärken. Durchschnittlichkeit wird nicht mehr ausreichen, um erfolgreich zu sein. Wir sind eingeladen, unsere Einzigartigkeit auszuleben und den Sinn unseres Daseins voll auszukosten und zu leben! Ihre Seele hat sich für dieses spannende Abenteuer längst entschieden!