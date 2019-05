Dem Rind einen Namen geben

Österreich als Vorreiter in Sachen Tierschutz

In Österreich haben wir eines der umfassendsten Tierschutzgesetze überhaupt – kaum anderswo werden Haltung, Fütterung und Umgang mit Nutztieren so genau geregelt und auch kontrolliert. Das AMA Gütesiegel setzt mit noch höheren Standards als den gesetzlichen auf noch mehr Tierwohl. Doch es muss klar sein, dass mehr Tierwohl auch mit mehr Aufwand und Arbeit verbunden ist.

Deshalb kann die Moni auch gar nicht lange bei mir am Tisch vor dem Haus sitzen bleiben, sie muss wieder in den Stall, den Mist von Alma, Berta & Co. wegräumen. „Ah übrigens, hast du gewusst, dass Kühe, die einen Namen haben, mehr Milch geben?“ erzählt sie mir noch. Und nach kurzer Recherche muss ich ihr glatt recht geben: Nach einer Studie der Wissenschaftler Catherine Douglas und Peter Rowlinson von der Newcastle University sind „namhafte“ Milchkühe tatsächlich produktiver als ihre lediglich nummerierten Kolleginnen. Auch Kühe schätzen es, wenn man ihnen Respekt entgegenbringt.