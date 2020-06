Dem Geigenklang auf der Spur

Gerhard Weber ist Anthropologe. Sein Ding sind Knochen, Schädel und Zähne. Am liebsten von Fossilien. Die vermisst er, setzt sie zusammen, biegt sie zurecht und ergänzt sie – am Computer, in 3-D. Der CT-Scanner, der nach seinen Bedürfnissen gebaut wurde, macht weit mehr möglich, als physisch am realen Objekt denkbar ist. Der virtuelle Blick legt verborgene, innere Strukturen frei, ohne sie zu zerstören. Das interessiert auch andere Forscher und so kommt es, dass neuerdings Stradivaris, Guarneris und Stainers in seine CT-Kammer in der Universität Wien wandern, um mit Methoden, die eigentlich aus der Biologie kommen, durchleuchtet zu werden.