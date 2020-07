Flüchtlingscamp Azrak: Frauen fördern Frauen

Amman

Amman

Jordaniens

Tamara Quaraien

Das Camp Azrak sorgt mittels Basis-Grundversorgung für alle. Schule, Schach- und Spielkurse, medizinische Versorgung sind Standard, auch das Wohnen ist gratis – deshalb flüchten viele lieber hierher als nach, wo sie horrende Mieten für winzige Substandardzimmer bezahlen müssten. Trotzdem leben 80 Prozent der Flüchtlinge inund anderen Städten. In der Hauptstadt helfen das CARE Refugee-Center und das Europäische Amt für Humanitäre Hilfe (ECHO) weiter. "Die EU-Gelder betrugen 2013 noch 76 Millionen Euro, bei so vielen Krisenherden auf der Welt gibt es heuer leider nur mehr 15 Millionen", sagt, ECHO-Jordanien-Koordinatorin. "Wir versuchen zwar so viel wie möglich zu tun, aber leider können wir heuer damit nicht mehr alle Hilfsprojekte so fortführen wie geplant."

Wussten Sie, dass ...

... der Weltfrauentag in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen entstand und erstmals am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz gefeiert wurde? Danach geriet er langsam in Vergessenheit und rückte erst mit dem Engagement der neuen Frauenbewegung Ende der 1960er-Jahre wieder ins Bewusstsein.

.... sich Angelina Jolie kürzlich aus dem überfüllten Nachbarlager von Azrak, Zataari, ein Flüchtlingsbaby holte und es adoptierte?

.... Frauen und Kinder schon immer die Leidtragenden in Krisenzeiten waren? Von den Amazonen bis zu den kriegerischen Frauen in der Antike. Im Rahmen der CARE-Kooperation führen heute, Sonntag, Experten im Kunsthistorischen Museum Wien zum Thema Krieg, Gewalt, Flucht und Vertreibung durch die vier Sammlungen des Museums – von der Gemäldegalerie bis zur Ägyptisch-Orientalischen Sammlung. Infos unter www.care.at und www.khm.at.

... Frauen in Rekordzeit die Welt umsegelten? Jeanne Baré, die französische Botanikerin, umfuhr 1769 in Männerkleidung den Globus. 2011 schaffte Laura Dekker im Alter von 15 Jahren den Rekord.

... „Unsere Stadt – weiblich“ ist? Führungen dazu im Jüdischen Museum, heute 15 Uhr .

... alleinerziehende Frauen in Österreich durchschnittlich auf 40 mit 4,5 Personen leben? Männer im Unterschied dazu rund 45 für 2,5 Personen zur Verfügung haben?