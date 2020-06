Neue Gruppe, neues Grunzen: Schimpansen passen sich an

"Hey, ich habe Äpfel entdeckt" - so eine Information können Schimpansen in Gefangenschaft ihren Artgenossen mit einem typischen Grunzlaut zukommen lassen. Wie Wissenschafter nun herausgefunden haben, können die Tiere diese Grunzlaute verändern, wenn sie in eine neue Schimpansen-Gruppe kommen.

Sie passen ihren "Apfel-Grunzer" dem der neuen Gruppe an - aber erst, wenn sie in die neue Gruppe integriert sind und enge Beziehungen zu den Artgenossen geknüpft haben. Dies berichten die Forscher aus Großbritannien und der Schweiz im Fachblatt Current Biology.

Unter der Leitung von Katie Slocombe von der britischen University of York hatten die Wissenschafter über drei Jahre aufgezeichnet, welche Grunzlaute ausgewachsene Schimpansen im Zoo von Edinburgh ausstoßen, wenn sie Äpfel bekommen. Die Gruppe bestand aus 18 Tieren, neun davon hatten zuvor in einem Safaripark in den Niederlanden gelebt. Erstmals nahmen die Forscher die Laute der Schimpansen im Jahr 2010 auf, kurz bevor die beiden Gruppen zusammengeführt wurden. 2011 und 2013 machten sie weitere Aufnahmen.