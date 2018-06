Cocktails mit Stinkpflanze: New York feierte Titanwurz-Blüte

Tausende haben in New York die seltene und stinkende Blüte der Titanwurz-Pflanze bestaunt. Im Botanischen Garten im Stadtteil Bronx standen die Besucher am Mittwoch Schlange und blieben bis in die Nacht auf Donnerstag hinein im Gewächshaus - am Abend auch mit extra eingerichteter Happy Hour und Cocktails.