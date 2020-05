Schillernde Exoten

Chamäleons gehören zu den Urzeitreptilien. Das derzeit älteste Chamäleon-Fossil ist zirka 26 Millionen Jahre alt.

Bisher sind rund 160 Chamäleon-Arten bestimmt. Sie teilen sich in zwei Unterfamilien auf: Die „Echten Chamäleons“ werden bis zu 70 cm groß. Die Riesen verbringen die meiste Zeit auf Bäumen und Sträuchern. Die „Stummelschwanzchamäleons“ gibt es in Miniaturausgaben von 2 bis 3 cm. Sie bewohnen Waldböden.

Nahezu alle Chamäleons sind in ihrem natürlichen Lebensraum gefährdet. 40 Prozent dieser Schuppenkriechtiere leben in Madagaskar. Sie bevölkern auch die Bergregionen Afrikas, die Wüsten in Südafrika sowie westliche Teile Indiens. In Europa ( Griechenland und Spanien) kommt eine Art vor.

Vor allem werden zwei Arten als Haustiere gehalten. Die angebotenen Jemenchamäleons und Pantherchamäleons stammen meist aus Nachzuchten.

Das Jemenchamäleon ist ursprünglich auf der arabischen Halbinsel beheimatet. Charakteristisch für die Riesenechse ist ihr großer Helm. Das Tier ist Meister der Farbänderung: Die Schattierungen reichen von Weiß, Gelb, Beige, Grau, Grün, über Orange und Rot bis zu Schwarz. Das Eier legende Reptil sollte nur einzeln in einem Trockenaquarium gehalten werden.

Das Pantherchamäleon ist natürlich in Madagaskar und auf den vorgelagerten Inseln zu Hause. Es ist vor allem an seinen Nasenfortsätzen am Kopf, seinem Kamm entlang des Rückens und seiner fast unübertroffenen Farbenpracht erkennbar. Einzelhaltung im Tropenterrarium ist für die Eier legende Echse Pflicht.