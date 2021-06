Die "Weltmaschine" läuft wieder - Suche nach Dunkler Materie

Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt ist nach einer umfassenden Modernisierungsphase am Ostersonntag in der Schweiz wieder in Gang gesetzt worden. Wissenschafter und Physikbegeisterte in aller Welt verfolgten den Neustart für die Suche nach bisher unentdeckten Bausteinen unseres Universums im Live-Blog des Europäischen Kernforschungszentrums (CERN).

"Hier herrscht große Freude, es hat hervorragend geklappt", sagte CERN-Generaldirektor Rolf-Dieter Heuer aus dem Kontrollzentrum in Meyrin bei Genf. "Wir sind alle begeistert, wie schnell jetzt nach über zwei Jahren Bauzeit der erste Teilchenstrahl den Beschleunigerring erfolgreich passiert hat."