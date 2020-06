Projekt Erbgut: Genom Austria startet

Genom Austria steht unter dem Ehrenschutz von Margit Fischer, der Frau des Bundespräsidenten. Begleitet wird die Initiative von einem Bildungs- und Schulprojekt, öffentlichen Vortragsveranstaltungen und Diskussionen, sowie einem Kurzfilmprojekt und Workshops, in denen sich die SchülerInnen im Dialog mit WissenschaftlerInnen mit dem Thema beschäftigen können. Darüber hinaus werden Fortbildungen für LehrerInnen angeboten.

Internationales Vorbild und Projektpartner ist das Personal Genome Projekt (www.personalgenomes.org), das im Jahr 2005 an der Harvard University gestartet wurde und an dem sich bisher mehr als 3.000 Freiwillige beteiligt haben. Weitere Personal Genome-Projekte werden in Kanada und in Großbritannien durchgeführt. Genom Austria ist das erste Sequenzierungsprojekt auf dem europäischen Festland, Projekte in anderen europäischen Ländern sind in Planung.

Bei der Teilnahme sollte eine gesundheitliche Motivation nicht im Vordergrund stehen, vielmehr, das (wissenschaftliche) Interesse, an einem Citizen Science Projekt teilzunehmen. Der Eingangstest soll sicherstellen, dass sich TeilnehmerInnen der Risiken bewusst sind, und die Entscheidung bewusst getroffen wird. Das Einverständnis kann jederzeit zurückgenommen werden. TeilnehmerInnen können eine genetische Beratung in Anspruch nehmen.