Uli Brée lässt sich sanft von einer Liebeslebensgeschichte umarmen

Wie oft kapituliere ich, weil mich die Sprache nicht mitnimmt. Diese Geschichte aber hat eine unglaubliche Leichtigkeit in ihrer Melodie. Eine Sprache, die Bilder und Gefühle schenkt, ohne nur für einen Moment gewollt zu wirken. Ein Buch wie ein Fluss, als würde man von den Worten getragen durch seine Geschichte gleiten. Unaufgeregt, überraschend, leise umarmt uns diese Liebeslebensgeschichte, so nah an der Wirklichkeit, die wir alle im letzten Jahr erfahren haben. Ein sanftes Buch, das vieles auf den Punkt bringt, ohne sich wichtig zu machen.

* Der aktuelle Roman des Drehbuchautors, Regisseurs und Schauspielers: „Du wirst mich töten“, amalthea.at

facebook.com/UliBreeOffiziellePage

facebook.com/verlagamalthea