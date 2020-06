Asteroid now! Der Apokalypse mit dem Raumschiff entfliehen

Freistetter hat offensichtlich einen Hang zu Endzeitszenarien, schon 2012 veröffentlichte der österreichische Astronom und Wissenschaftsblogger ein Buch namens „Krawumm! - Ein Plädoyer für den Weltuntergang“. Auch im neuen Werk lässt er es krachen, wenn er etwa einen großen Asteroideneinschlag auf der Erde als „wahrhaft apokalyptisches Ereignis“ beschreibt. Ein solcher Einschlag sei definitiv geeignet, ein globales Massensterben zu verursachen, wie es vor 65 Millionen Jahren stattgefunden hat.

„Die Erde war schon immer Zielscheibe“, schreibt Freistetter, auch in Zukunft müsse man mit Asteroideneinschlägen rechnen. Dennoch ist er zuversichtlich, dass „wir nicht das gleiche Schicksal erleiden müssen wie die Dinosaurier.“ Dafür müsse man sich aber mit den Gefahren aus dem Weltall beschäftigen.

Und deren gibt es viele, nicht nur Asteroiden drohen, weiß der Astronom: In der Nähe des Sonnensystems explodierende massereiche Sterne, sogenannten Supernovae, Klimaschwankungen, verursacht durch gravitative Störungen der Erdbahn bzw. der Ausrichtung der Erdachse durch die anderen Planeten, durch Ausbrüche von Supervulkanen oder durch die Kontinentalverschiebung.

Doch Freistetter ist kein esoterischer Endzeitfanatiker. Seine Szenarien fußen auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft, sind realistisch - auch wenn man sich vor dem großen Fürchten Wahrscheinlichkeiten und Zeitskalen genau anschauen sollte.

Ebenso wissenschaftlich fundiert, gut verstanden und - zumindest im kleinen Maßstab - erprobt sind viele von ihm beschriebenen Möglichkeiten, wie man sich vor der Bedrohung aus dem All schützen könnte. Etwa wie man die Bahn eines die Erde bedrohenden Asteroiden mittels Sonnensegel, Gravitations-Abschleppseil oder Beschuss mit schnellen Objekten ablenken könnte. Voraussetzung für ein verlässliches System zur Asteroidenabwehr ist für Freistetter aber: „Wir müssen anfangen, ernsthafte Raumfahrt zu betreiben.“

Und das ist für den Autor viel mehr, als ein paar Satelliten in einen erdnahen Orbit zu bringen. Notwendig seien völlig neue Konzepte für die Raumfahrt - für die wieder Asteroiden und die in ihnen enthaltenen Materialien helfen sollen: Asteroidenbergbau könnte jenes Material liefern, um direkt im Weltraum „all das zu bauen, was wir bis jetzt nur aus Science-Fiction-Büchern kennen“.