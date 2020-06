Brisante Akte: Was Samsung vom iPhone abschaute

Unter den Kritikpunkten finden sich klare Schwächen des S1 samt seiner damaligen Android-Version gegenüber iPhone und iOS, etwa die fehlende Kopier-Funktion im Webbrowser. Andere Punkte wirken besonders kleinlich, etwa an welcher Stelle am Display die "Loading..."-Anzeige beim Laden neuer Webseiten erscheint. Einige Vorschläge betreffen sogar Apps von Drittanbietern, etwa die Facebook-App, bei deren Android-Version Darstellungs-Schwächen geortet werden.



Die Anmerkungen und Hinweise der " SW Verification Group" zeigen jedenfalls, wie sehr sich Samsung an seinem Konkurrenten orientiert hat. Ob die Änderungs-Vorschläge des Evaluierungs-Teams vor Gericht als Kopier-Auftrag durchgehen, ist damit aber noch lange nicht gesagt. Konkurrenz-Beobachtung zählt schließlich zum normalen Vorgehen eines internationalen Konzerns.

Das Auftauchen des Dokuments ist schon der zweite Dämpfer für Samsung in zwei Tagen. Am Montag wurde eine E-Mail mit scharfen Äußerungen von Samsungs Mobil-Chef JK Shin als Beweismittel angenommen. Der Manager erklärt dort unter anderem, das iPhone habe bei Samsung eine "Design-Krise" offenbart. Er bekomme oft den Vorschlag zu hören, „etwas wie das iPhone“ zu bauen. Der Unterschied bei der Bedienung des iPhone und des Samsung-Modells Omnia sei wie "zwischen Himmel und Erde".



Samsungs Chefstratege Justin Denison versuchte am Dienstag im Gericht, die Wucht dieser Äußerungen herunterzuspielen. Es sei bewusst überspitzte Rhetorik gewesen, um die Mitarbeiter aufzurütteln, sagte er laut US-Medienberichten.