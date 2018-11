Bridge: Karten, die weltweit gespielt werden

Und warum bittet er heute jeden Montag von 14 bis 18 Uhr in das Kaffeehaus in Wien-Währing? „Weil dieses Spiel eine große Befriedigung bietet, wenn man es beherrscht. Weil dabei das Glück so gut wie ausgeschlossen ist und der beste Spieler am Ende immer gewinnt. Alle haben dieselben Chancen mit denselben Karten.“ Nachsatz: „Und weil Bridge das meist verbreitete Kartenspiel der Welt ist. Mehr als hundert Millionen Spieler können nicht irren.“ Dazu zitiert Kurt Marth den legendären Schauspieler Omar Sharif mit den Worten: „ Bridge ist die zweitschönste Beschäftigung der Welt.“ Womit der gute Mann womöglich irrt.

Anfänger werden von der Montagsrunde im Schopenhauer nicht akzeptiert – die verweist der Ingenieur im Ruhestand an den Österreichischen Bridgeverband (https://www.bridgeaustria.at), der regelmäßig Kurse organisiert. Sportlich Ambitionierte sind ebenso an der falschen Adresse: „Wir sind hier eine große Familie, eine gemütliche Ecke. Wir spielen ganz entspannt, ohne Turnierdruck.“