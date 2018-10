Studentin thematisiert häusliche Gewalt mit erschreckendem Foto

Erick Bretz ist 25 Jahre alt, auch er studiert an der University of South Florida und seine Familie besitzt die größte Supermarktkette in Brasilien. Gegen ihn liegt eine Anzeige bei der Polizei vor, wie mehrere Medien übereinstimmen berichten.

Audioaufnahmen

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Gentz auch Audioaufnahmen, die sie laut ihren Aussagen während der Auseinandersetzung mit Bretz aufgenommen hatte. Laut Daily Mail ist auf dem Band zu hören, wie Bretz sagt: "Du akzeptierst den Mann nicht, der mehr Dominanz hat als du. Du akzeptierst nicht, du denkst du bist der Mann in der Beziehung. Aber das bist nicht, du bist eine Frau, weißt du, du musst das akzeptieren!"

Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, soll sich der Vorfall am 23. September in einem Apartment in der Stadt Tampa in Florida ereignet haben. Laut NBC News heißt es in dem Bericht, das Bretz "streitsüchtig und eifersüchtig" gewesen sei. Auch Schlaftabletten und Alkohol sollen im Spiel gewesen sein. Bretz soll Gentz mutmaßlich ins Gesicht geschlagen und mit seinen Beinen stranguliert haben. Gentz' Aussagen zufolge habe er sie auch an den Haaren gerissen und mit einer Flasche geschlagen.