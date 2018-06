Bischof Curry: Der Moment, in dem er wusste, dass sich Harry und Meghan lieben

Seine Predigt bei der königlichen Hochzeit in London machte Bischof Michael Curry über Nacht weltweit bekannt. Mit seiner lebhaften und durchaus auch politischen Predigt hatte das Oberhaupt der US-Episkopalkirche Eindruck bei vielen Briten gemacht. Auch wenn die königliche Hochzeit zwischen Meghan Markle und Prinz Harry voll von unvergesslichen Momenten war, so war es die wahre Liebe zwischen dem Paar, die Bischof Michael Curry in Erinnerung bleiben wird.