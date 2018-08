Biles über Nassar: "Hat einen Teil von mir genommen"

Am Mittwoch sprach die US-Turnerin und vierfache Olympiasiegerin Simone Biles in der TV-Show "Megyn Kelly Today" auf dem Sender NBC über den sexuellen Missbrauch durch ihren ehemaligen Mannschaftsarzt Larry Nassar. Sie beschrieb die Auswirkungen, die das Verbrechen auf ihr Leben hat.

Der ehemalige US-Arzt Larry Nassar war vergangene Woche wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs junger Turnerinnen zu 175 Jahren Haft verurteilt worden.

Mitte Jänner verriet die zehnfache Weltmeisterin Biles auf Twitter, dass auch sie eine der vielen Überlebenden sei, die von Larry Nassar sexuell missbraucht worden sind (mehr dazu hier). Die 20-Jährige erklärte damals, mit sich gerungen zu haben, an die Öffentlichkeit zu geben. Auch in der am Mittwoch ausgestrahlten TV-Show sagte Biles, dass sie den Missbrauch zunächst leugnete. Sie habe ihren Eltern sogar mehrmals gesagt, dass Nassar sie niemals missbraucht habe. "Und dann realisierst du, dass es passiert ist und ich glaube das war der Moment, in dem ich daran zerbrochen bin."

"Es fühlt sich an, als hätte er einen Teil von mir genommen, den ich nicht mehr zurückbekommen kann." In diesem Zusammenhang sprach Biles vor allem von Vertrauen. Es falle ihr sehr schwer, anderen Menschen zu glauben. "Ich ertappe mich dabei, dass ich auf der Straße gehe oder mich einfach einem Platz wiederfinde und extrem verängstigt bin. … Aber ich glaube, dass alles mit der Zeit wieder zurückkommt."