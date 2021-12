Lust auf Freizeit: Tipps für Stadt & Land rund ums Wochenende

Schach-WM 2021 Dubai Wer schon den letzten Lockdown genutzt hat, um sich die Kunst des königlichen Spiels anzueignen, erlebt dieser Tage ein Hoch. Heute ist der zweite Tag, an dem Jan Nepomnjaschtschi den Titelverteidiger Magnus Carlsen fordert. Das Portal chess.com hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Und bietet Online oder via App von Taktikaufgaben bis zu Live-Schach jede Menge Kurzweil für Fans.

Bis 15. Dezember, TIPP: Online spielen - für Anfänger bis Fortgeschrittene chess.com/play/online

Neue Bücher

Um Quacksalber auf Distanz zu halten, ist Lesestoff gerade dieser Tage ein probates Mittel. Per eReader oder per click & collect über Ihr Lieblingsbuchgeschäft nimmt man so den Lockdown mit Links. Und mit dem Sachbuch-Thriller „Immun“ (Ullstein, 432 Seiten, 20,95 €) ist man überhaupt vorne mit dabei.

ullstein-buchverlage.de

Science YouTuber Philipp Dettmer erklärt hier actionreich „alles über das faszinierende System, das uns am Leben hält.“ Dazu geht der Autor dreieinhalb Milliarden Jahre zurück, um auf dem Punkt zu landen: „Wenn du weißt, wie das Immunsystem funktioniert, wirst du Impfungen besser verstehen.“ Wer das gelesen hat, verschlingt gerne auch „Corona. Geschichte eines angekündigten Sterbens“ (dtv, 368 Seiten, 19,90 €)

dtv.de

Blue Bird Festival 2021 Das Porgy hält dem Virus trotzig ein „Jazz Me If You Can!“ entgegen und bleibt bei seinem Standpunkt: „The Show Must Go On(line)“. Nach dem Pay-as-you-wish-Prinzip gibt sich die junge Wienerin Ethel Merhaut "Süss & Bitter" im Live-Stream die Ehre.

2. Dezember, 20.30 Uhr, porgy.at

ethelmerhaut.com