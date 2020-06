Bericht: Nexus 7 ab 3.September erhältlich

Das Google-Tablet Nexus 7 (zum futurezone-Test) ist zwar bereits seit knapp einem Monat in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien erhältlich, doch in anderen Ländern wartete man bislang noch vergeblich auf eine Ankündigung. Nun könnte das Warten ein Ende haben, denn der Online-Preisvergleich geizhals.at sowie der Blog AndroidNext.de berichten unabhängig voneinander von einem Start am 3.September in Österreich und Deutschland. Während sich Geizhals auf den Eintrag eines Online-Shops verlässt, der das Tablet ab "Anfang September" im Angebot haben will, erspähte ein Redakteur von AndroidNext bereits eine neu eingerichtete Verkaufsfläche für das Nexus 7 in einem Saturn.

Saturn in Deutschland bestätigt

Dort wurde laut dem Blogeintrag bereits eine Verkaufsfläche von Asus für den Start des Geräts aufgebaut. Ab dem 3.September, pünktlich nach der IFA, soll die 16 Gigabyte-Variante in Braun für 249 Euro angeboten werden. Ob es zum Start auch die vergangene Woche in den USA eingeführten Geschenkkarten auch in Deutschland und Österreich erhältlich sein werden, ist noch nicht bekannt.