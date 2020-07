Bericht: iPad mini kommt nur mit WLAN

Mehrere Quellen gaben gegenüber dem britischen Guardian an, dass das iPad mini nicht für den Einsatz mit SIM-Karten ausgelegt sein wird. Außerdem soll das Gerät bereits in Kürze vorgestellt werde. Demnach stellen sich Einzelhändler bereits auf eine Auslieferung im November ein. In der Vergangenheit gab es bereits sehr konkrete Gerüchte zu dem neuen Tablet. So soll das Display eine Diagonale von 7,8 Zoll (19,8 cm) haben und zu einem günstigeren Preis als das große iPad (9,7 Zoll) verkauft werden. Auch die Displayauflösung soll im Vergleich zum aktuellen iPad gesenkt worden sei.

Am Montag berichtete das Wall Street Journal, dass die Produktion bereits angelaufen sei und Apple zehn Millionen Stück in Auftrag gegeben hat. Die Ankündigung soll demnach am 17. Oktober stattfinden. Offiziell hält sich Apple nach wie vor bedeckt und hat die Gerüchte in keiner Form bestätigt.