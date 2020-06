Bericht: Electronic Arts soll verkauft werden

Der Videospielhersteller Electronic Arts könnte laut Washington Post schon bald verkauft werden. Die beiden Investmentfirmen Providence Equity Partners und KKR planen demnach eine Übernahme des Unternehmens, das zahlreiche namhafte Spielestudios wie Crytek oder DICE vertritt. Electronic Arts befindet sich derzeit im Streubesitz, zu den größten Anteilseigner zählen neben Primecap Management auch die Investmentfirma Vanguard. Der derzeitige Marktwert von EA liegt bei knapp 4,4 Milliarden US-Dollar, eine Aktie kostet derzeit knapp 13,09 US-Dollar.

Verkauf der Marktführer

Die Nachricht zur Übernahme ließ die Aktie leicht steigen, derzeit steht sie mehr als 5 Prozent im Plus. Laut einer Quelle der New York Post sollen die beiden Investmentfirmen ein Übernahmeangebot von 20 Dollar pro Anteil gemacht haben. Der Spielegigant, derzeit "Nummer eins in den westlichen Märkten", ist allerdings nicht das einzige Unternehmen in der Branche, das verkauft werden soll. So plant Konkurrent Vivendi einen Verkauf von Activision Blizzard, dem derzeitigen Marktführer im Videospielsegment. Dieser wurde aus Mangel an Interessenten allerdings vorübergehend ausgesetzt.