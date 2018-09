Belgien: Moderatorin spricht unter Tränen über Rassismus

"Es gibt zu viele Leute, die denken, dass es in Belgien keinen Rassismus gibt", sagt Cécile Djunga in jenem Video, das derzeit über die Grenzen Belgien hinaus für Schlagzeilen sorgt. Darin spricht die junge Frau, die für den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RTBF moderiert, über die rassistischen Beleidigungen, die ihr im Alltag regelmäßig entgegengebracht werden.

In diversen hasserfüllten Nachrichten wurde sie unter anderem als "dreckige Negerin" beschimpft, schildert die Wettermoderatorin. Man habe ihr nahe gelegt "zurück in dein Land" zu gehen. Dass die fremdenfeindlichen Kommentare der Belgierin stark zusetzen, zeigt sich, nachdem sie diese Sätze ausgesprochen hat. Unter Tränen fügt sie hinzu: "Ich fühle mich als Belgierin, ich bin in meinem Heimatland. Jetzt hört auf, mir zu sagen, ich soll in mein Land zurückgehen."