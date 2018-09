"Beförderung auf Knopfdruck": Sixt springt auf Maaßen-Affäre auf

Hintergrund für das Sujet ist die Debatte rund um Deutschlands Noch-Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, der nach einem Fehltritt nun als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium wechseln soll. Finanziell gesehen ist das eine Beförderung.

Von Merkel über Berlusconi

In den sozialen Medien wird das neue Plakat vielfach geteilt und kommentiert. Der Autovermieter ist bereits in der Vergangenheit immer wieder mit provokanten Werbekampagnen aufgefallen. Nicht selten wurden für diese prominente Politiker herangezogen. Im Jahr 2013 stürzte sich das Unternehmen auf Merkels Neuland und schaltete eine Anzeige mit der deutschen Bundeskanzlerin. Mit "Für alle, die #Neuland entdecken wollen", spielte die Werbung auf eine Bemerkung Merkels an, die die Kanzlerin am Tag des Besuchs des US-Präsidenten Barack Obama gemacht hat. Das Internet sei "für uns alle Neuland", hat Merkel gesagt und damit eine Welle hämischer Bemerkungen im Internet ausgelöst.