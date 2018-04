BBC-Moderator interviewt Schwimmstars - und fällt ins Wasser

Vom 4. bis zum 15. April finden an der australischen Gold Coast die Commonwealth Games statt. Dabei handelt es sich um ein internationales Sportereignis, bei dem sich alle vier Jahre die besten Sportler aus den Ländern des Commonwealth of Nations für Wettbewerbe in verschiedenen Sportarten zusammenfinden.

Im Zuge der BBC-Berichterstattung über das Sportereignis sprach Frühstücksfernseh-Moderator Mike Bushell am Mittwoch mit fünf Mitgliedern des britischen Schwimmteams. Wohl um die Interview-Situation authentischer zu gestalten, versammelte sich der Moderator mit den Sportlern an einem Pool. Dass das ein Fehler sein sollte, stellte sich wenige Sekunden nach Interviewbeginn heraus. Da plumpste Bushell nämlich ins Wasser, als er sich auf eine Stufe im Becken stellen wollte. "Ich habe die Stufe nicht gesehen! Es tut mir wirklich leid", sagte der klatschnasse Brite verlegen, als er sich aus dem Pool hievte.